Rewari News: 15 दिन में एक्यूआई हुआ दोगुना, तेज धूप से बढ़ी गर्मी

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वीरवार को पूरे दिन तेज धूप निकली रही। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे एक दिन पहले बुधवार को अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। बुधवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई।मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर तक जिले में मौसम सामान्य तौर पर परिवर्तन और शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। बीच-बीच में आसमान पर हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं, हालांकि बारिश की गतिविधियां सीमित रहने की संभावना है।