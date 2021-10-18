Rewari News: 15 दिन में एक्यूआई हुआ दोगुना, तेज धूप से बढ़ी गर्मी
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:17 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
रेवाड़ी। जिले में मौसम शुष्क रहने के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। करीब 15 दिन पहले जहां एक्यूआई 67 दर्ज किया गया था, वहीं वीरवार को यह बढ़कर 125 एक्यूआई पर पहुंच गया। हालांकि अभी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में नहीं है।
वीरवार को पूरे दिन तेज धूप निकली रही। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे एक दिन पहले बुधवार को अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। बुधवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई।
मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर तक जिले में मौसम सामान्य तौर पर परिवर्तन और शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। बीच-बीच में आसमान पर हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं, हालांकि बारिश की गतिविधियां सीमित रहने की संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
वीरवार को पूरे दिन तेज धूप निकली रही। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे एक दिन पहले बुधवार को अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। बुधवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई।
विज्ञापन
मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर तक जिले में मौसम सामान्य तौर पर परिवर्तन और शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। बीच-बीच में आसमान पर हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं, हालांकि बारिश की गतिविधियां सीमित रहने की संभावना है।
विज्ञापन