Rewari News: आईटीआई में दाखिले का एक और मौका, 7 सितंबर तक भर सकेंगे रिक्त सीटें

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प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी गई है। रिक्त सीटों को भरने के लिए विभाग की ओर से खुले स्तर पर काउंसिलिंग भी कराई गई। इसके बाद भी कई संस्थानों में सीटें खाली रह गईं। अब विभाग का प्रयास है कि अंतिम तिथि तक अधिक से अधिक रिक्त सीटों को भरा जाए।आईटीआई में दाखिले के प्रति विद्यार्थियों की कम रुचि को देखते हुए विभाग की ओर से स्कूलों और अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। विद्यार्थियों को विभिन्न ट्रेडों में मिलने वाले प्रशिक्षण के साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी जा रही है।अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी प्रशिक्षण हासिल करने के बाद युवाओं के पास निजी क्षेत्र में नौकरी करने के साथ अपना रोजगार शुरू करने के अवसर भी रहते हैं। इसके बावजूद विद्यार्थियों में आईटीआई के ट्रेडों और प्रशिक्षण के बाद उपलब्ध रोजगार के अवसरों को लेकर पर्याप्त जानकारी का अभाव है। विभाग की ओर से विद्यार्थियों को जागरूक कर अधिक से अधिक सीटों पर दाखिले कराने का प्रयास किया जा रहा है।आईटीआई में आधी से ज्यादा सीटें अब भी खालीजिले में राजकीय आईटीआई में उपलब्ध सीटों के मुकाबले दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम रही है। राजकीय आईटीआई धारूहेड़ा में 272 स्वीकृत सीटों में से 148 सीटें रिक्त हैं। यानी यहां करीब 54.4 प्रतिशत सीटों पर दाखिला नहीं हो पाया। राजकीय आईटीआई बावल में 200 में से 88 सीटें खाली हैं। राजकीय आईटीआई कोसली में 460 में से 189, राजकीय आईटीआई कुंड-मनेठी में 484 में से 195 और राजकीय आईटीआई रेवाड़ी में 524 स्वीकृत सीटों में से 105 सीटें रिक्त हैं। राजकीय महिला आईटीआई रेवाड़ी में 264 में से 148, सहारनवास आईटीआई में 220 में से 86 तथा टांकड़ी आईटीआई में 172 में से 69 सीटों पर दाखिला नहीं हो पाया है।वर्जन :रिक्त सीटों को भरने के लिए दाखिले की प्रक्रिया जारी है। विद्यार्थियों को आईटीआई के विभिन्न ट्रेड और उनमें रोजगार की संभावनाओं की जानकारी देकर दाखिले के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अंतिम तिथि तक अधिक से अधिक सीटें भरने का प्रयास किया जाएगा।-सुरेंद्र सिंह, नोडल अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय महिला आईटीआई रेवाड़ी