Rewari News: प्रतिबंधित नशीली दवाओं के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

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31 अगस्त को सीआईए कोसली को सूचना मिली थी कि गांव बव्वा निवासी विक्रम नाहड़ रोड स्थित फ्लाईओवर के नीचे बंद इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास नशीली दवाइयां लेकर खड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर विक्रम को गिरफ्तार किया।ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसकी स्कूटी की तलाशी लेने पर प्रतिबंधित दवाइयों के 480 कैप्सूल और 1185 नशीली गोलियां बरामद हुईं। पुलिस ने थाना कोसली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विक्रम और महेंद्रगढ़ के गांव नांगल हरनाथ निवासी प्रवीन को गिरफ्तार किया था।पूछताछ में प्रवीन ने पुलिस को बताया कि उसने प्रतिबंधित दवाइयां पाली निवासी पवन कुमार से खरीदी थीं। इसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को पवन कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।