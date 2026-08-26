पूर्व विद्यार्थी विश्वविद्यालय की असली ताकत: प्रो. असीम

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बैठक में संघ के संरक्षक एवं कुलसचिव प्रो. दिलबाग सिंह, पूर्व विद्यार्थी प्रकोष्ठ की निदेशक प्रो. समृद्धि तंवर सहित पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। विज्ञापन

बैठक में वर्ष 2027 तक संघ की शासी निकाय की निरंतरता की पुष्टि की गई। मार्च 2026 तक आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की वार्षिक एवं लेखा परीक्षित रिपोर्टों को मंजूरी दी गई। विज्ञापन विज्ञापन

वहीं, 2024-25 और 2025-26 के लिए वार्षिक लेखा परीक्षा कराने के लिए विश्वविद्यालय के लेखा विभाग को अधिकृत किया गया। वित्तीय वर्ष 2के प्रस्तावित बजट चर्चा हुई। संवाद बैठक में संघ के संरक्षक एवं कुलसचिव प्रो. दिलबाग सिंह, पूर्व विद्यार्थी प्रकोष्ठ की निदेशक प्रो. समृद्धि तंवर सहित पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे।बैठक में वर्ष 2027 तक संघ की शासी निकाय की निरंतरता की पुष्टि की गई। मार्च 2026 तक आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की वार्षिक एवं लेखा परीक्षित रिपोर्टों को मंजूरी दी गई।वहीं, 2024-25 और 2025-26 के लिए वार्षिक लेखा परीक्षा कराने के लिए विश्वविद्यालय के लेखा विभाग को अधिकृत किया गया। वित्तीय वर्ष 2के प्रस्तावित बजट चर्चा हुई। संवाद

रेवाड़ी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के कुटुकब पूर्व विद्यार्थी संघ की कार्यकारिणी समिति की पहली बैठक कुलपति एवं संघ के मुख्य संरक्षक प्रो. असीम मिगलानी की अध्यक्षता में हुई। मीरपुर स्थित विवि में बैठक में कुलपति ने कहा कि पूर्व विद्यार्थी विश्वविद्यालय की असली पहचान और ताकत हैं। उन्होंने पूर्व विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने और उनके साथ निरंतर संवाद स्थापित करने पर जोर दिया।