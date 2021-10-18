Rewari News: शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप

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कोसली। रतन्थत गांव निवासी प्रीति ने अपने जेठ और उसके परिजनों पर गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और परेशान करने के आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि इस संबंध में पहले भी पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले बढ़ गए। पुलिस को दी शिकायत में प्रीति ने बताया कि उसका पति वेयरहाउस में काम करता है और वह बच्चों के साथ घर पर रहती है। महिला के रात करीब सवा 12 बजे उसके जेठ सहित कुछ लोग उसके घर के गेट पर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। आरोप है कि कुछ लोगों ने शराब पी रखी थी। महिला के बाहर आने पर वे वहां से चले गए। महिला ने बताया कि उसने उसी रात 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी थी। अगले दिन भी आरोपी पर डंडा लेकर मारपीट का प्रयास करने का आरोप लगाया। जांच अधिकारी रजनीश ने बताया कि महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।