Rewari News: छात्रा से कथित छेड़छाड़ के विरोध में एबीवीपी का प्रदर्शन

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प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महाविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुन रहा है। कार्यकर्ताओं के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान प्राचार्य द्वारा संगठन के कार्यकर्ताओं के गले में पहने गमछों को कथित तौर पर ‘हिजाब’ कहकर संबोधित किया गया। इस टिप्पणी को लेकर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और प्राचार्य से स्पष्टीकरण की मांग की। विज्ञापन

एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। छात्राओं से संबंधित किसी भी शिकायत को संवेदनशीलता के साथ लेते हुए उसकी निष्पक्ष जांच और समाधान किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महाविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुन रहा है। कार्यकर्ताओं के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान प्राचार्य द्वारा संगठन के कार्यकर्ताओं के गले में पहने गमछों को कथित तौर पर ‘हिजाब’ कहकर संबोधित किया गया। इस टिप्पणी को लेकर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और प्राचार्य से स्पष्टीकरण की मांग की।एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। छात्राओं से संबंधित किसी भी शिकायत को संवेदनशीलता के साथ लेते हुए उसकी निष्पक्ष जांच और समाधान किया जाना चाहिए।

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भिवाड़ी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की भिवाड़ी इकाई ने बाबा मोहन राम किसान राजकीय महाविद्यालय में छात्रा से हुई कथित छेड़छाड़ की घटना के विरोध में महाविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की।