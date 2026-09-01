Rewari News: 33 केवी लाइन शिफ्टिंग के लिए आज लिया जाएगा शटडाउन

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डीएचबीवीएन के निर्माण उपमंडल रेवाड़ी की ओर से जारी पत्र के अनुसार 33 केवी मॉडल टाउन लाइन पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2:50 बजे तक परमिट रहेगा। वहीं, 33 केवी जोनावास लाइन पर दोपहर एक बजे से 2:50 बजे तक परमिट लिया जाएगा। दोनों लाइनें 220 केवी रेवाड़ी सब स्टेशन से निकलती हैं।पत्र में संबंधित एसडीओ को निर्धारित समय पर परमिट उपलब्ध कराने और सुरक्षा की दृष्टि से जेई, एरिया इंचार्ज को मौके पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। लाइन शिफ्टिंग का कार्य एसकेजी कंस्ट्रक्शन कंपनी, नारनौल की ओर से किया जा रहा है।निगम ने कंपनी की टीम और श्रमिकों को परमिट मिलने के बाद निर्धारित समय पर मौके पर तैयार रहने के लिए कहा है। डीएचबीवीएन के रिकॉर्ड में भी 33 केवी मॉडल टाउन और 33 केवी जोनावास लाइनें रेवाड़ी क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था से जुड़ी लाइन के रूप में दर्ज हैं।