Rewari News: पीथड़ावास में रक्तदान शिविर में 52 यूनिट रक्त एकत्रित

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शिविर की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य अजय यादव ने की। सरपंच प्रतिनिधि राधेश्याम जांगिड़ ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। शिविर के संयोजक अमृत कुमार और मुकेश कुमार ने आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। जन सेवा ब्लड सेंटर रेवाड़ी की चिकित्सा टीम ने रक्तदान प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया।प्राचार्य अजय यादव ने कहा कि रक्तदान मानवता की सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। इससे जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। उन्होंने स्वस्थ और पात्र नागरिकों से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की।सरपंच प्रतिनिधि राधेश्याम जांगिड़ ने कहा कि रक्तदान समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का अवसर है। उन्होंने रक्तदाताओं, आयोजकों और चिकित्सा टीम के योगदान की सराहना की।शिविर संयोजक अमृत कुमार और मुकेश कुमार ने सभी रक्तदाताओं एवं सहयोगियों का आभार जताया। इस अवसर पर अमन धामलावास, सुनील कुमार, प्रवक्ता यशवंत राव, ओमप्रकाश शर्मा, नरेश यादव, ईश्वर सिंह यादव, गजेश एडवोकेट, रवि कुमार, महेश कुमार मौजूद रहे।