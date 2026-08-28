Rewari News: हुड़दंग मचाने पर 5 आरोपी गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 28 Aug 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
रेवाड़ी। पुलिस ने दो अलग-अलग सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वाले पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी बिहार के जिला दरभंगा के गांव कुवोल हाल किरायेदार अंसल टावर निवासी अमरदीप, भागलपुर के गांव झंडापुर हाल किरायेदार गांव ढालियावास निवासी संजीव कुमार, गांव कालुवास निवासी संजय, गांव जयसिंहपुर खेड़ा निवासी अमित और गांव गंगायचा अहीर निवासी रितिक है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना माॅडल टाउन में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है।
विज्ञापन