Rewari News: छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह में 45 मेधावी विद्यार्थी सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 18 Sep 2026 11:26 PM IST
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खोल। गांव निमोठ स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित मेधावी छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह में बाल वाटिका से कक्षा 12वीं तक प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 45 विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
यह कार्यक्रम सेना शिक्षा कोर के पूर्व सूबेदार चंदन सिंह की दसवीं बरसी पर उनके परिवार की ओर से शुक्रवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त हेडमास्टर हरिओम रहे। अध्यक्षता प्राचार्य दीपिका यादव ने की।
स्मृति समिति की ओर से सेवानिवृत्त प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने चंदन सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि चंदन सिंह ने सेना शिक्षा कोर में रहते हुए देश की सेवा की। सेवानिवृत्ति के बाद सहकारी समिति बैंक में ईमानदारी एवं निष्ठा से सेवाएं दीं। वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते थे और बेटियों की शिक्षा को विशेष महत्व देते थे।
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मुख्य अतिथि हरि ओम ने विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था की सराहना करते हुए शिक्षा के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने पर जोर दिया। प्राचार्या दीपिका यादव ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी में प्रतिभा होती है।
इस अवसर पर बीएसएफ से सेवानिवृत्त उप कमांडेंट संतोष यादव ने अपने पिता सूबेदार महेंद्र सिंह की स्मृति में सत्र 2025-26 में कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा तमन्ना को 2100 रुपये देकर सम्मानित किया।
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यह कार्यक्रम सेना शिक्षा कोर के पूर्व सूबेदार चंदन सिंह की दसवीं बरसी पर उनके परिवार की ओर से शुक्रवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त हेडमास्टर हरिओम रहे। अध्यक्षता प्राचार्य दीपिका यादव ने की।
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स्मृति समिति की ओर से सेवानिवृत्त प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने चंदन सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि चंदन सिंह ने सेना शिक्षा कोर में रहते हुए देश की सेवा की। सेवानिवृत्ति के बाद सहकारी समिति बैंक में ईमानदारी एवं निष्ठा से सेवाएं दीं। वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते थे और बेटियों की शिक्षा को विशेष महत्व देते थे।
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मुख्य अतिथि हरि ओम ने विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था की सराहना करते हुए शिक्षा के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने पर जोर दिया। प्राचार्या दीपिका यादव ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी में प्रतिभा होती है।
इस अवसर पर बीएसएफ से सेवानिवृत्त उप कमांडेंट संतोष यादव ने अपने पिता सूबेदार महेंद्र सिंह की स्मृति में सत्र 2025-26 में कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा तमन्ना को 2100 रुपये देकर सम्मानित किया।