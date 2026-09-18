Rewari News: शिविर में 300 मरीजों ने कराई आंखों की जांच

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कोसली। बाबू बालमुकुंद गुप्त की जयंती पर विजय एकता मंच की ओर से गांव गुड़ियानी में आयोजित निशुल्क नेत्र जांच शिविर में 300 से अधिक लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई। मोतियाबिंद व अन्य नेत्र संबंधी समस्याओं वाले मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श दिए गए। शिविर का शुभारंभ कोसली थाना प्रभारी एसएचओ विद्यासागर ने किया। उन्होंने बाबू बालमुकुंद गुप्त के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शिविर में मोतियाबिंद से पीड़ित मिले मरीजों के मुफ्त में ऑपरेशन किए जाएंगे और चश्मे व दवाएं दी जाएंगी। विजय एकता मंच के अध्यक्ष विजय गुड़ियानी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा सबसे बड़ी जनसेवा है।