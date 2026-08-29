Rewari News: स्वास्थ्य शिविर में 30 लोगों ने कराई जांच
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 29 Aug 2026 11:30 PM IST
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रेवाड़ी। राजीव नगर में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में लोगों के बीपी, शुगर और रक्त की जांच की गई। 25 लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। चिकित्सक डॉ. विक्रम कुमार ने लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें बदलते मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मौसम में बदलाव के दौरान खानपान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरह की परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श लेना जरूरी है। शिविर में लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए भी जागरूक किया गया।
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