Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Students depicted messages of sustainable development and environmental conservation in their posters.

Panipat News: विद्यार्थियों ने पोस्टरों में उकेरे सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के संदेश

Fri, 13 Nov 2026 03:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Fri, 13 Nov 2026 03:45 AM IST
विज्ञापन
Students depicted messages of sustainable development and environmental conservation in their posters.
पानीपत। आईबी पीजी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग की ओर से विद्यार्थियों के लिए सतत विकास लक्ष्य विषय पर पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता की गई। इसमें विद्यार्थियों ने पोस्टरों के माध्यम से सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता से जुड़े विचारों को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता में बीए द्वितीय वर्ष की नरगिस ने प्रथम, बीए द्वितीय वर्ष अंग्रेजी ऑनर्स की नंदिता व अंजना ने द्वितीय और मानसी व रीटा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन

बीकॉम द्वितीय वर्ष ऑनर्स की प्राची को सांत्वना पुरस्कार मिला। विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन सुखजिंदर सिंह और मुस्कान ने किया।प्राचार्य डॉ. सतवीर सिंह ने कहा कि सतत विकास वर्तमान समय की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता और जिम्मेदार नागरिकता के प्रति जागरूक रहना चाहिए। विभागाध्यक्ष डॉ. हिमांशी ने कहा कि सतत विकास के लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed