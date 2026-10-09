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Panipat News: पत्नी के सामने वंदे भारत की चपेट में आया युवक

Fri, 09 Oct 2026 03:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Fri, 09 Oct 2026 03:15 AM IST
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Young man struck by Vande Bharat train in front of his wife
पानीपत। रेलवे स्टेशन पर वीरवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 45 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। शव की शिनाख्त शहर की कश्यप कॉलोनी निवासी विजय के रूप में हुई है।
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कश्यप कॉलोनी की एक महिला ने जीआरपी को बताया कि वह अपने विजय के साथ पानीपत रेलवे स्टेशन पर आई थी। विजय प्लेटफार्म नंबर-2 से प्लेटफार्म नंबर-1 पर जाने के लिए पटरी पार कर रहा था। इसी समय दिल्ली की दिशा से तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेन आ गई। उन्होंने खतरे को देखते हुए उसे बचाने के लिए लगातार आवाजें भी लगाईं, लेकिन ट्रेन की गति इतनी तेज थी कि विजय को संभलने का मौका नहीं मिला। संवाद
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