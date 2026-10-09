Panipat News: पत्नी के सामने वंदे भारत की चपेट में आया युवक

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कश्यप कॉलोनी की एक महिला ने जीआरपी को बताया कि वह अपने विजय के साथ पानीपत रेलवे स्टेशन पर आई थी। विजय प्लेटफार्म नंबर-2 से प्लेटफार्म नंबर-1 पर जाने के लिए पटरी पार कर रहा था। इसी समय दिल्ली की दिशा से तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेन आ गई। उन्होंने खतरे को देखते हुए उसे बचाने के लिए लगातार आवाजें भी लगाईं, लेकिन ट्रेन की गति इतनी तेज थी कि विजय को संभलने का मौका नहीं मिला। संवाद

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पानीपत। रेलवे स्टेशन पर वीरवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 45 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। शव की शिनाख्त शहर की कश्यप कॉलोनी निवासी विजय के रूप में हुई है।