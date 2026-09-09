हरियाणा: पानीपत फैक्टरी में ड्रम उठाते समय मजदूर जगदीश की मौत, बेटे ने फैक्टरी प्रबंधन पर उठाए सवाल
माई सिटी रिपोर्टर, पानीपत (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Wed, 09 Sep 2026 01:54 PM IST
सार
मृतक के परिजन मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। घटना के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि हादसा किस वजह से हुआ और इसमें किसी की लापरवाही थी या नहीं।
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विस्तार
कच्चा फाटक के पास स्थित एक फैक्टरी में ड्रम उठाने के दौरान एक श्रमिक की मौत हो गई। मृतक की पहचान जगदीश के रूप में हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही फैक्टरी में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
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बताया जा रहा है कि जगदीश फैक्टरी में श्रमिक के तौर पर काम करता था। ड्रम उठाने के दौरान वह हादसे का शिकार हो गया। गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है।
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मृतक के बेटे विक्की ने फैक्टरी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विक्की का कहना है कि काम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लापरवाही बरती गई, जिसके चलते उसके पिता की जान चली गई। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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मृतक के परिजन मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। घटना के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि हादसा किस वजह से हुआ और इसमें किसी की लापरवाही थी या नहीं।