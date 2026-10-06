Panipat News: फैक्टरी जाने के लिए निकला वसीम लापता

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महिला हुमेरा ने पुराना औद्योगिक थाना पुलिस को इस संंबंध में शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि परिजन द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी जब उनका कोई सुराग नहीं लगा। वसीम के बाएं हाथ पर उनका नाम और गर्दन के दोनों तरफ टैटू बने हुए हैं। पुराना औद्योगिक थाना प्रभारी अरविंद ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।ज्योति नगर से 10 साल की बच्ची लापतापानीपत। असंध रोड स्थित ज्योति नगर से 10 वर्षीय लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। दत्ता कॉलोनी निवासी एक महिला ने बताया कि उसकी बेटी अपनी नानी के पास रहती थी। वह सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे बिना बताए घर से निकली थी। परिजन द्वारा काफी तलाश करने के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुराना औद्योगिक थाना प्रभारी अरविंद ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।