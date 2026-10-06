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Panipat News: फैक्टरी जाने के लिए निकला वसीम लापता

Tue, 06 Oct 2026 07:30 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 07:30 PM IST
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Wasim goes missing after leaving for the factory.
पानीपत। नहर बाईपास रोड स्थित एम्पोरियम सिटी निवासी 43 वर्षीय वसीम अहमद संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। वह 29 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से फैक्टरी जाने के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे।
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महिला हुमेरा ने पुराना औद्योगिक थाना पुलिस को इस संंबंध में शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि परिजन द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी जब उनका कोई सुराग नहीं लगा। वसीम के बाएं हाथ पर उनका नाम और गर्दन के दोनों तरफ टैटू बने हुए हैं। पुराना औद्योगिक थाना प्रभारी अरविंद ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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ज्योति नगर से 10 साल की बच्ची लापता
पानीपत। असंध रोड स्थित ज्योति नगर से 10 वर्षीय लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। दत्ता कॉलोनी निवासी एक महिला ने बताया कि उसकी बेटी अपनी नानी के पास रहती थी। वह सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे बिना बताए घर से निकली थी। परिजन द्वारा काफी तलाश करने के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुराना औद्योगिक थाना प्रभारी अरविंद ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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