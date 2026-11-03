फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Vehicle crashes after sudden braking; driver trapped in cabin dies

Panipat News: अचानक ब्रेक लगाने से भिड़ी गाड़ी, केबिन में फंसे चालक की मौत

Tue, 03 Nov 2026 05:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 05:49 PM IST
विज्ञापन
Vehicle crashes after sudden braking; driver trapped in cabin dies
दिवाली से पहले तीन साल के बेटे के सिर से उठा पिता का साया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
समालखा। समालखा-पानीपत रोड पर अशोक लीलैंड की पार्किंग के सामने मंगलवार तड़के सड़क हादसे में झट्टीपुर निवासी गाड़ी चालक  सूरज की मौत हो गई। घटना आगे चल रहे अज्ञात वाहन के अचानक ब्रेक लगाने से हुई। सूरज की गाड़ी उसके पीछे थी। ब्रेक लगाने से सूरज की गाड़ी उससे तेजी से भिड़ गई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक सूरज अंदर ही फंस गया। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से भाग गया।
मृतक के भाई साहिल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सूरज सोमवार को अपने मालिक की गाड़ी लेकर नोएडा गया था। मंगलवार सुबह करीब चार बजे वह घर लौट रहा था। समालखा-पानीपत रोड पर अशोक लीलैंड की पार्किंग के सामने आगे चल रहे वाहन ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे उसकी गाड़ी टकरा गई। गंभीर चोटों के कारण सूरज की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे।
विज्ञापन

समालखा थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि मृतक के भाई की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

दिवाली से पहले परिवार में पसरा मातम
सूरज की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दिवाली से पहले हुए हादसे ने घर की खुशियों को मातम में बदल दिया। सूरज के तीन साल के बेटे युग के सिर से पिता का साया उठ गया। पत्नी किरण और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed