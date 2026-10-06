Panipat News: आईटीआई में 45 छात्राओं का स्वास्थ्य जांचा, स्वस्थ रहने के बताए नियम

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कार्यक्रम में भाजपा नेत्री आशा वर्मा ने भी छात्राओं के साथ बातचीत की। संस्थान के उप-प्रधानाचार्य राहुल ने छात्राओं से कहा कि चिकित्सक द्वारा दिए गए परामर्श और निर्देशों का पालन करें, जिससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी बेहतर लाभ मिल सके। इस मौके पर संस्थान से नीलम मलिक, निशा शर्मा, आशा और नरेश कुमार मौजूद रहे।

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समालखा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समालखा में चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर में एसएमएच एवं मेडिकेयर अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. रिंकू ने संस्थान की 45 छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान डॉ. रिंकू ने छात्राओं को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सावधानियों और स्वास्थ्य संबंधी नियमों की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने व किसी भी परेशानी को नजरअंदाज न करने की सलाह दी।