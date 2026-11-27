पानीपत। देवीमूर्ति कॉलोनी में टैगोर स्कूल की गली के कोने पर कार चालक के कुचलने से घायल युवक ने शुक्रवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। समाजसेवी कपिल मल्होत्रा ने 24 नवंबर को घायल अवस्था में मिले करीब 30 वर्षीय अज्ञात युवक को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में पहुंचाया था। उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है।कपिल मल्होत्रा ने बताया कि 26 नवंबर को घटनास्थल के नजदीक देवी मूर्ति कॉलोनी स्थित फादर प्राइड प्ले स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली हैं। इसमें एक सफेद रंग की आई-20 कार युवक के ऊपर से गुजरती दिखाई दी। थाना शहर प्रभारी कटार सिंह ने बताया कि कपिल मल्होत्रा की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।