विज्ञापन



जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. बिजेंद्र हुड्डा ने बताया कि सोमवार को मिले मामलों में पहली मरीज यूपीएचसी राज नगर के अंतर्गत आने वाली संजय कॉलोनी निवासी 19 वर्षीय युवती है। उसे 12 नवंबर से बुखार था और 15 नवंबर को सैंपल लिए जाने के बाद उनकी एनएस-1 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। युवती को उपचार के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरा मामला यूपीएचसी बत्रा कॉलोनी क्षेत्र के शांति नगर में सामने आया है। यहां 57 वर्षीय महिला डेंगू पॉजिटिव पाई गई है। उन्हें भी 12 नवंबर से बुखार की शिकायत थी और निजी लैब की जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई। दोनों प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा लार्वा जांच, सोर्स रिडक्शन और फोगिंग अभियान तेज कर दिया गया है। साथ ही आमजन से घर के आसपास पानी जमा न होने देने की अपील की है।

विज्ञापन

पानीपत। जिले में मौसम में हल्की ठंडक घुलने के बावजूद डेंगू के डंक का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को शहरी क्षेत्र से डेंगू के दो नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। दोनों ही मरीज महिलाएं हैं, इनकी निजी लैब में जांच के दौरान डेंगू की पुष्टि हुई है। जिले में अब डेंगू के मरीजों की संख्या 71 हो गई है।