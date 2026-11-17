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जलमाना गांव के जगदीश ने बताया कि उनका बेटा मोनू (36) वेटर काम करता था। वह रविवार को घरौंडा एक शादी समारोह में गया था। वह वहां से रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे अपनी मोटरसाइकिल पर घर आ रहा था। वह बापौली-रसलापुर रोड स्थित सत्संग भवन के पास पहुंचा तो सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उनको जिला नागरिक अस्पताल लेकर गए। यहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। थाना बापौली प्रभारी फते सिंह ने बताया कि पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। इसमें आगामी कार्रवाई की जा रही है।

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पानीपत। बापौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रसलापुर रोड पर रविवार रात को शादी समारोह से काम कर लौट रहे मोटरसाइकिल सवार एक वेटर अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई।