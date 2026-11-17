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मोर्चा के जिला सह संयोजक सुनील दत्त ने बताया कि 26 नवंबर को दिल्ली आंदोलन के छह वर्ष पूरे हो रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार अपने लिखित वादों को पूरा नहीं किया है। इसके उल्टे स्मार्ट मीटर, नए बीज कानून और कॉर्पोरेट हितैषी नीतियों से किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द वार्ता कर समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बैठक में बीकेयू टिकैत, किसान सभा और भारतीय किसान मजदूर यूनियन सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए।

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पानीपत। दिल्ली किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले करीब 750 किसानों की याद में स्मारक बनाने के लिए जगह देने और फसल खरीद की कानूनी गारंटी समेत अन्य लंबित मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा 26 नवंबर को बहादुरगढ़ से टिकरी बॉर्डर तक पैदल मार्च करेगा। सोमवार को आयोजित राज्य स्तरीय ऑनलाइन बैठक में इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई।