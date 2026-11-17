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नई तहसील बिल्डिंग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो व सभी गांव के पटवारी एक ही स्थान पर बैठेंगे, जिससे इसराना तहसील के सभी 28 गांवों के लोगों को राजस्व विभाग संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेगी। इसराना रेस्ट हाउस में चल रहा इसराना सब डिविजन के एसडीएम का कार्यालय भी तहसील की नई बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट हो गया है। इससे दोनो, इसराना व मतलौडा ब्लाकों के 64 गांवों के लोगों को भी फायदा होगा। वहीं इसराना एसडीएम नवदीप सिंह नैन ने सोमवार को तहसील की नई बनी बिल्डिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि नई तहसील बिल्डिंग में अभी भी कई काम बाकी है। नई बिल्डिंग में पीने के पानी के लिए वाटर कूलर, लाईटें, कई कमरों की फॉल सिलिंग, मैन गेट, ई दिशा केंद्र, पार्किंग कई काम बाकी है और साफ सफाई भी सही तरह से नहीं हुई है। विज्ञापन

एसडीएम नवदीप नैन ने बताया कि नई बिल्डिंग में जो-जो काम बाकी है, उनको जल्द पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन को पत्र लिखेगें। तहसीलदार व तहसील स्टाफ के मकान बनने से अधिकारियों व कर्मचारियों को आने-जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नई तहसील बिल्डिंग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो व सभी गांव के पटवारी एक ही स्थान पर बैठेंगे, जिससे इसराना तहसील के सभी 28 गांवों के लोगों को राजस्व विभाग संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेगी। इसराना रेस्ट हाउस में चल रहा इसराना सब डिविजन के एसडीएम का कार्यालय भी तहसील की नई बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट हो गया है। इससे दोनो, इसराना व मतलौडा ब्लाकों के 64 गांवों के लोगों को भी फायदा होगा। वहीं इसराना एसडीएम नवदीप सिंह नैन ने सोमवार को तहसील की नई बनी बिल्डिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि नई तहसील बिल्डिंग में अभी भी कई काम बाकी है। नई बिल्डिंग में पीने के पानी के लिए वाटर कूलर, लाईटें, कई कमरों की फॉल सिलिंग, मैन गेट, ई दिशा केंद्र, पार्किंग कई काम बाकी है और साफ सफाई भी सही तरह से नहीं हुई है।एसडीएम नवदीप नैन ने बताया कि नई बिल्डिंग में जो-जो काम बाकी है, उनको जल्द पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन को पत्र लिखेगें। तहसीलदार व तहसील स्टाफ के मकान बनने से अधिकारियों व कर्मचारियों को आने-जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी।

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इसराना। इसराना तहसील कार्यालय पिछले काफी वर्षो से इसराना की बीडीपीओ बिल्डिंग में चल रहा था और पटवारियों के दूसरे स्थान पर बैठने से 28 गांवों के लोगों को परेशानी होती थी। पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार के प्रयासों से प्रदेश सरकार ने बीडीपीओ कार्यालय के पास ही मांडी रोड पर सवा दो एकड़ में 9.74 करोड़ रुपये की लागत से तहसील की तीन मंजिला नई बिल्डिंग और तहसील के पीछे ही तहसीलदार, नायब तहसीलदार व तहसील स्टाफ के मकान बनाए गए है। इसराना तहसील कार्यालय अब तहसील की नई बनी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है।