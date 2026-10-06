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Panipat News: दो लोगों से 3.34 लाख रुपये की ठगी, एक झटके में मेहनत की कमाई हड़पी

Tue, 06 Oct 2026 07:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 07:27 PM IST
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Two people defrauded of 3.34 lakh; hard-earned money siphoned off in one fell swoop.
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। जिले में साइबर ठग लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। पानीपत के दो अलग-अलग इलाकों के रहने वाले व्यक्तियों से 3.34 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। पहली घटना में गंगाराम कॉलोनी निवासी एक मजदूर के दो बैंक खातों से बिना किसी ओटीपी या मैसेज के 2.85 लाख रुपये निकाल लिए गए, वहीं दूसरी घटना में विजय नगर निवासी एक व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड चार्ज कम करने का झांसा देकर व्हाट्सएप पर लिंक के जरिये 49 हजार रुपये ठग लिए गए।
पीड़ितों की शिकायत पर साइबर अपराध थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। साइबर थाना पुलिस के प्रभारी अजय ने बताया कि दोनों मामलों की जांच की जा रही है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ठगों की लोकेशन का पता लगाया जा रहा है।
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मामला 1: मजदूर के दो बैंक खातों से उड़ाए 2.85 लाख रुपये
गंगाराम कॉलोनी निवासी पिंटू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मेहनत-मजदूरी करता है। 28 अगस्त को उसने अपने बैंक खातों की जांच की तो पता चला कि उसके केनरा बैंक खाते से 23 अगस्त को 25 हजार व 29 हजार रुपये निकाले गए हैं। इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक खाते से 23 व 24 अगस्त को 99,800 रुपये, 99,900 रुपये और 32,000 रुपये की निकासी हुई। उसने इस दौरान कोई लेन-देन नहीं किया और न ही कोई मैसेज आया। उसके दोनों खातों से 2,85,700 रुपये उड़ा दिए गए।
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मामला 2: क्रेडिट कार्ड चार्ज कम करने के नाम पर 49 हजार की चपत
विजय नगर निवासी अरुण कुमार ने बताया कि 30 सितंबर को उसके पास अज्ञात नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर कहा कि उनके क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा चार्ज लग रहे हैं। इसको कम किया जा सकता है। फिर आरोपी ने आवाज साफ न आने का बहाना बनाकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल की और एक लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल में इंडसइंड क्रेडिट कार्ड नाम का एप डाउनलोड हो गया और कुछ ही देर में उनके क्रेडिट कार्ड से 49,000 रुपये कट गए।
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