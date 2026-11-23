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देशराज कॉलोनी के सुशील सिंह ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वह रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड की वेंडर कंपनी एसजी एनकॉन प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत हैं। बुआना लाखू गांव में रिलायंस जियो का टावर लगा हुआ है। इसकी साइट आइडी आईएसआरएन-6001 है। इस माह की पांच नवंबर की सुबह करीब 11:30 बजे अज्ञात व्यक्ति टावर की ओडीसी से एक्सिकॉम कंपनी की 100 एएच क्षमता वाली दो बैटरियां चोरी कर ले गया। इसराना थाना प्रभारी हरिराम ने बताया कि पुलिस ने सुशील सिंह की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद

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इसराना। बुआना लाखू गांव में लगे मोबाइल टावर की ओडीसी से चोर दो बैटरियां चोरी कर ले गए। कंपनी में क्यूआरटी हरियाणा के पद पर कार्यरत सुशील सिंह की शिकायत पर थाना इसराना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।