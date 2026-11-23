विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने बताया कि नदी के पानी पर हिरण व नीलगाय समेत हजारों वन्यजीव आश्रित हैं। इसके साथ ही पानीपत जिले से अमावस्या, पूर्णिमा और हर रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु सनौली घाट पर स्नान के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पानी कम होने से धार्मिक आस्था पर भी असर पड़ने लगा है। यमुना के घटते जल स्तर को लेकर यमुना सुधार समिति के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट रतन सिंह रावल औरआसपास के गांवों के प्रतिनिधियों ने सरकार से हथिनी कुंड बैराज से अधिक पानी छोड़ने की मांग की है। इस दौरान राणा माजरा के सरपंच प्रतिनिधि खुर्शीद अहमद, सनौली खुर्द के सरपंच संजय त्यागी, अधमी के सरपंच दलबीर रंगा, रिशपुर के सरपंच राजदीप सिंह और रामड़ा-आर के सरपंच प्रदीप कुमार ने कहा कि नदी में प्रवाह बना रहना बेहद जरूरी है।किसानों व पशुपालकों पर बढ़ेगा बोझसरपंचों और समिति पदाधिकारियों ने बताया कि यमुना किनारे के करीब दो दर्जन गांवों के लोग अपने मवेशियों को पानी पिलाने के लिए नदी पर निर्भर हैं। नदी सूखने से पशुपालकों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं यमुना तटबंध के भीतर हजारों एकड़ भूमि पर किसान सब्जियां और अन्य फसलें उगाते हैं। नदी में पानी रहने से खेतों में नमी बनी रहती है। इससे सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है। यदि यमुना सूखती है तो किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए अधिक पानी देना होगा और इसके लिए अलग से इंजन वाले ट्यूबवेल लगाने पड़ेंगे, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द जल स्तर बढ़ाने की मांग की है। संवादयमुना में पानी हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा जाता है। अभी यमुना में कम पानी चल रहा है। अब ज्यादा जरूरत आई तो अधिकारियों से बात कर पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा।सुरेश कुमार, एक्सईएन, सिंचाई विभाग।