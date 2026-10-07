Panipat News: घर में घुसकर दो भाइयों पर हमला करने के मामले में दो गिरफ्तार

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पानीपत। थाना सनौली पुलिस ने राणा माजरा में बाइक खड़ी करने के विवाद में घर में घुसकर दो भाइयों पर जानलेवा हमला करने के मामले में दो और आरोपियों गांव निवासी मुरसलीन और इस्तकार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त दो डंडे बरामद किए और मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी विनोद ने बताया कि 27 अगस्त को बाइक खड़ी करने को लेकर हुई कहासुनी के बाद आरोपी लाठी-डंडे, दरांती और तलवार लेकर घर में घुसे थे। आरोपियों ने फिरोज के पेट में तलवार और दोनों भाइयों पर दरांती से वार किया था। मामले में मुख्य आरोपी बिलाल पहले गिरफ्तार हो चुका है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।