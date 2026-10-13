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Panipat News: बाइक चोरी के दो आरोपियों को करनाल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की

Tue, 13 Oct 2026 08:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 08:48 PM IST
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Two accused in a bike theft case were brought from Karnal Jail on a production warrant and interrogated.
पानीपत। थाना सेक्टर 13/17 पुलिस ने बाइक चोरी के दो आरोपियों को करनाल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। आरोपी मनीष और साहिल कैरवाली करनाल के रहने वाले हैं। दोनों पहले से ही करनाल जेल में विभिन्न मामलों में बंद थे।
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थाना सेक्टर 13/17 के प्रभारी दीपक ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने 24 अगस्त को पीवीआर के नजदीक एक दुकान के बाहर से स्पलेंडर मोटरसाइकिल चोरी की थी। इस संबंध में नवीन निवासी रिटोली कबुलपुर रोहतक हाल महमुदपुर की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज है। चोरी की मोटरसाइकिल आरोपियों के कब्जे से पहले ही करनाल पुलिस द्वारा बरामद की जा चुकी है। दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। यहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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