Panipat News: स्वतंत्रता सेनानी मास्टर नंदलाल को अर्पित की श्रद्धांजलि
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 04:35 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 04:35 PM IST
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- संविधान दिवस पर हाली अपना स्कूल में कार्यक्रम आयोजित
संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। हाली अपना स्कूल में वीरवार को संविधान दिवस पर विशेष सभा का आयोजन किया गया। सभा में विद्यार्थियों, शिक्षकों और संस्थान के सदस्यों ने भारतीय संविधान के महत्व, उसके मूल सिद्धांतों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों पर अपने विचार साझा किए।
विद्यालय की प्रिंसिपल पूजा सैनी ने कहा कि भारतीय संविधान केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की विविधता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और आपसी भाईचारे की भावना को एक सूत्र में बांधने वाला महान राष्ट्रीय संकल्प है। संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, गरिमा और न्याय का भरोसा प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी संविधान में वर्णित अधिकारों के साथ-साथ
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संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। हाली अपना स्कूल में वीरवार को संविधान दिवस पर विशेष सभा का आयोजन किया गया। सभा में विद्यार्थियों, शिक्षकों और संस्थान के सदस्यों ने भारतीय संविधान के महत्व, उसके मूल सिद्धांतों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों पर अपने विचार साझा किए।
विद्यालय की प्रिंसिपल पूजा सैनी ने कहा कि भारतीय संविधान केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की विविधता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और आपसी भाईचारे की भावना को एक सूत्र में बांधने वाला महान राष्ट्रीय संकल्प है। संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, गरिमा और न्याय का भरोसा प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी संविधान में वर्णित अधिकारों के साथ-साथ
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