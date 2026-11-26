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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। हाली अपना स्कूल में वीरवार को संविधान दिवस पर विशेष सभा का आयोजन किया गया। सभा में विद्यार्थियों, शिक्षकों और संस्थान के सदस्यों ने भारतीय संविधान के महत्व, उसके मूल सिद्धांतों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों पर अपने विचार साझा किए।विद्यालय की प्रिंसिपल पूजा सैनी ने कहा कि भारतीय संविधान केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की विविधता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और आपसी भाईचारे की भावना को एक सूत्र में बांधने वाला महान राष्ट्रीय संकल्प है। संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, गरिमा और न्याय का भरोसा प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी संविधान में वर्णित अधिकारों के साथ-साथ