Panipat News: विदेशी कारों और घोड़ों पर निकली किन्नर समाज की शोभायात्रा

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पानीपत। भगत सिंह मार्केट स्थित सुमन किन्नर भवन की ओर से आयोजित द्वितीय गणपति महामहोत्सव के पांचवें दिन शुक्रवार को शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। बेबी शर्मा की चेला नैना महंत ने महंत किन्नर देवी शर्मा के सानिध्य में शोभायात्रा का आयोजन किया। यात्रा में रोल्स रॉयस गाड़ियां, सजे-धजे घोड़े और सिर पर चांदी के मटके धारण किए किन्नर समाज के सदस्य आकर्षण का केंद्र रहे।शोभायात्रा शाम चार बजे जीटी रोड एलिवेटेड हाईवे के पास पालिका बाजार से शुरू हुई। यह अमर भवन चौक, सेठी चौक, इंसार बाजार, भीमगोडा चौक और साईं बाबा चौक से होते हुए हुडा सेक्टर-11/12 स्थित शिव मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभायात्रा में तीन रोल्स रॉयस गाड़ियां भी शामिल रहीं।डीजे और ढोल-नगाड़ों की थाप पर श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाते हुए भजनों पर झूमते रहे।किन्नर समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि आयोजन शहर की सुख-समृद्धि की कामना के लिए किया गया है। यात्रा के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए भी इंतजाम किए गए।संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। भगत सिंह मार्केट स्थित सुमन किन्नर भवन की ओर से आयोजित द्वितीय गणपति महामहोत्सव के पांचवें दिन शुक्रवार को शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। बेबी शर्मा की चेला नैना महंत ने महंत किन्नर देवी शर्मा के सानिध्य में शोभायात्रा का आयोजन किया। यात्रा में रोल्स रॉयस गाड़ियां, सजे-धजे घोड़े और सिर पर चांदी के मटके धारण किए किन्नर समाज के सदस्य आकर्षण का केंद्र रहे।शोभायात्रा शाम चार बजे जीटी रोड एलिवेटेड हाईवे के पास पालिका बाजार से शुरू हुई। यह अमर भवन चौक, सेठी चौक, इंसार बाजार, भीमगोडा चौक और साईं बाबा चौक से होते हुए हुडा सेक्टर-11/12 स्थित शिव मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभायात्रा में तीन रोल्स रॉयस गाड़ियां भी शामिल रहीं।डीजे और ढोल-नगाड़ों की थाप पर श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाते हुए भजनों पर झूमते रहे।किन्नर समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि आयोजन शहर की सुख-समृद्धि की कामना के लिए किया गया है। यात्रा के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए भी इंतजाम किए गए।