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Panipat News: कार के अचानक ब्रेक लगाने से हाईवे पर पलटा ट्रक

Mon, 07 Sep 2026 02:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:40 AM IST
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Trailer overturns after hitting divider near Pattikalyana village; traffic jam ensues.
जीटी रोड पर पलटा ट्राला मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी। संवाद
समालखा। जीटी रोड पर रविवार को पट्टीकल्याणा गांव के पास कार के अचानक ब्रेक लगाने से ट्राला डिवाइडर से टकराकर पलट गया। वाहन को सड़क से हटाने के लिए दो हाइड्रा मशीनें मंगवानी पड़ीं।
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मशीनें आने में समय लगने के कारण जीटी रोड पर काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा। ट्राला पलटने के बाद सनपेड़ा निवासी दो युवकों की कार भी अनियंत्रित होकर जीटी रोड की ग्रिल से टकरा गई।
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इस हादसे में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि दोनों युवक बाल-बाल बच गए। ट्राला चालक कान्हा राम निवासी अजमेर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया किवह मुंबई से पत्थर का चूरा लेकर पानीपत रिफाइनरी जा रहा था। पट्टीकल्याणा के पास आगे चल रही कार के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे ट्राला अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया और पलट गया। ट्राला पलटने से सड़क पर जाम लग गया। सूचना मिलने पर हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची। ट्राले को हटाने के लिए दो हाइड्रा मशीनें मंगाई गईं।
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पुलिस और कर्मचारियों ने मशक्कत के बाद ट्राले को सड़क किनारे कराया। इस दौरान दोनों तरफ पुलिस कर्मियों को तैनात कर यातायात नियंत्रित किया गया। वहीं करहंस के पास स्कूल के सामने सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। इसमें ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि चालक सुरक्षित रहा। संवाद

जीटी रोड पर पलटा ट्राला मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी। संवाद

जीटी रोड पर पलटा ट्राला मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी। संवाद

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