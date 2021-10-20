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Panipat News: पिता की रेहड़ी के पास से बच्चे का अपहरण

Thu, 17 Sep 2026 02:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:34 AM IST
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Child abducted from near father's pushcart
माई सिटी रिपोर्टर पानीपत। थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र के पुरेवाल कॉलोनी में पिता की रेहड़ी के पास खेल रहे पांच साल के बच्चे अहद का अपहरण हो गया बच्चे की मां ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी। आस-पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। इसमें बच्चा संदिग्ध युवक के साथ पैदल-पैदल जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
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पुरेवाल कॉलोनी छाबड़ा फैक्टरी निवासी फिरदौस ने बताया कि उनके पति मीट की रेहड़ी लगाते हैं। उनके पांच बच्चे हैं। इनमें पांच साल का अहद है। मंगलवार शाम को अहद अपने पिता चांद के साथ रेहड़ी पर गया था। जहां पर वह अपने बड़े भाई और अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। शाम को करीब साढ़े सात बजे अहद लापता हो गया। इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला।
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पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाले। दो मोटरसाइकिल वाले नजर आए लेकिन आगे फुटेज देखा तो पता चला कि अहद एक युवक के साथ पैदल जा रहा है। पुलिस ने युवक की पहचान के लिए टीम लगाई है लेकिन बुधवार शाम तक पता नहीं चला है। थाना प्रभारी अरविंद ने बताया कि बच्चे की तलाश में टीम लगाई गई है। कॉलोनी के आस-पास के फुटेज खंगाली जा रही है। जिसमें कुछ संदिग्ध नजर आए हैं।
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