Panipat News: झट्टीपुर गांव में बिल्डिंग मेटिरियल सप्लायर का ट्रैक्टर-ट्राली चोरी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 06:48 PM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 06:48 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
समालखा। झट्टीपुर गांव में बुधवार को बिल्डिंग मेटिरियल सप्लायर का ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी हो गया। झट्टीपुर गांव निवासी जसबीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह बिल्डिंग मेटिरियल सप्लाई का काम करता है। बुधवार सुबह करीब आठ बजे वह अपने कार्यालय आया तो उनको अपना स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं मिला। उन्होंने आसपास काफी तलाश की, लेकिन ट्रैक्टर-ट्रॉली का कोई सुराग नहीं लगा। समालखा थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि झट्टीपुर गांव में ट्रैक्टर-ट्राली चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है।
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समालखा। झट्टीपुर गांव में बुधवार को बिल्डिंग मेटिरियल सप्लायर का ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी हो गया। झट्टीपुर गांव निवासी जसबीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह बिल्डिंग मेटिरियल सप्लाई का काम करता है। बुधवार सुबह करीब आठ बजे वह अपने कार्यालय आया तो उनको अपना स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं मिला। उन्होंने आसपास काफी तलाश की, लेकिन ट्रैक्टर-ट्रॉली का कोई सुराग नहीं लगा। समालखा थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि झट्टीपुर गांव में ट्रैक्टर-ट्राली चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है।