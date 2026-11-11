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Panipat News: मोटरसाइकिल चोरी के तीन आरोपी गिरफ्तार

Wed, 11 Nov 2026 02:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:09 AM IST
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Three suspects arrested in motorcycle theft
पानीपत। पुलिस की एवीटी टीम ने नाकाबंदी कर मोटरसाइकिल चोरी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
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आरोपी मोटरसाइकिल चलाने के शौक के चलते चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पकड़े गए आरोपी नारा गांव के मुन्ना, विजय और राजदीप है। एवीटी टीम के प्रभारी सुभाष ने बताया कि पुलिस टीम नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। मुन्ना, विजय व राजदीप से जांच के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। पूछताछ में मुन्ना और राजदीप ने चोरी की एक अन्य वारदात का भी खुलासा किया। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने अन्य चोरीशुदा मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है।

इस मामले में सेठी चौक निवासी मोहित की शिकायत प्राथमिकी दर्ज है। उनका आरोप है कि चार अप्रैल 2025 की रात को कच्चे कैंप में आयोजित जागरण के दौरान उनकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई।
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पुराना औद्योगिक थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
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