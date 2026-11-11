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Panipat News: जांच में 2,554 उपभोक्ताओं के बिजली बिल गलत मिले

Wed, 11 Nov 2026 02:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:20 AM IST
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2,554 consumers' electricity bills found incorrect
पानीपत। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के सर्कल में उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में भारी गड़बड़ी और बकायेदारों से वसूली का बड़ा मामला सामने आया है। निगम की जांच में 2,554 उपभोक्ताओं के बिजली बिल गलत पाए गए हैं। इनकी कुल राशि करीब 98.46 करोड़ रुपये दर्ज की गई है। गलत बिलों के इन मामलों ने निगम अधिकारियों की भी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि इनमें से अब तक 1,121 बिलों को ठीक किया जा चुका है।
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बिजली निगम सर्कल में डिफॉल्टर उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली करना एक कड़ी चुनौती बना हुआ है। जिले में 94,320 उपभोक्ताओं पर 27,575.55 लाख रुपये की बकाया राशि दर्ज है।
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निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए अब तक 24,145 उपभोक्ताओं से 3,602.45 लाख रुपये की रिकवरी की है। इसके बावजूद 62,178 उपभोक्ताओं के पास 8,329.98 लाख रुपये का बकाया है।
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बिजली निगम ने डिफॉल्टर उपभोक्ताओं से बकाया राशि वसूलने के लिए अपनी कार्ययोजना तेज कर ली है। इसके तहत जिन उपभोक्ताओं पर लंबे समय से बिल बकाया चल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कनेक्शन काटे जा रहे हैं।
निगम ने स्पष्ट किया है कि बकायेदारों से रिकवरी प्रक्रिया में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं ताकि राजस्व को सुदृढ़ किया जा सके।
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