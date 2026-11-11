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Panipat News: ट्रेनें फुल निजी बसों में वसूला जा रहा दोगुना किराया

Wed, 11 Nov 2026 02:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:12 AM IST
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Doguna rent going to recovery in trains full of private buses
संवाद न्यूज एजेंसी
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पानीपत। लोक आस्था के महापर्व छठ पर अपने घर पूर्वांचल और बिहार जाने वाले प्रवासी रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर उमड़ रहे हैं। ट्रेनों में लंबी वेटिंग और नो-रूम की स्थिति होने से यात्रियों को मजबूरन निजी बसों का सहारा लेना पड़ रहा है।
इसका फायदा उठाते हुए निजी बस संचालक प्रवासियों से मनमाना और दोगुना तक किराया वसूल रहे हैं। इससे यात्री असमंजस में हैं
सामान्य दिनों में पानीपत से बिहार (पटना, मुजफ्फरपुर व दरभंगा ) के लिए निजी बसों का औसतन किराया 1,200 से 1,500 रुपये के बीच रहता है। छठ पर्व के दौरान बढ़ी मांग का अनुचित लाभ उठाते हुए निजी बस संचालक यात्रियों से 2,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये प्रति सीट तक वसूल रहे हैं। कई रूट पर तो यह किराया 3,500 रुपये तक पहुंच गया है।
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ट्रेनों के सामान्य डिब्बे का 270 और स्लीपर श्रेणी का किराया 490 से 550 रुपये है। इसके मुकाबले निजी बसें पांच से छह गुना अधिक और अपने सामान्य किराये से दोगुना दाम वसूल रही हैं। बसों में निर्धारित सीटों से अधिक सवारियां बिठाई जा रही हैं, जिससे अनेक यात्रियों को गलियारे की फर्श पर बैठकर या घंटों खड़े होकर सफर पूरा करना पड़ रहा है। बसों में पीने के पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं का भी अभाव है।
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