Panipat News: पुलिस अधीक्षक ने इंसार और कलंदर बाजार का किया औचक निरीक्षण

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एसपी मेधा भूषण ने शुक्रवार शाम करीब आठ बजे अपना निरीक्षण शुरू किया। वह सबसे पहले इंसार बाजार से होते हुए गुरुद्वारा बाजार पहुंचीं। वहां से उनका काफिला चौड़ा बाजार, इंसार चौक, महाजन वाली गली और सुभाष बाजार से गुजरते हुए कलंदर चौक पर संपन्न हुआ। इस दौरान उन्होंने बाजारों में आवागमन, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया।निरीक्षण के दौरान संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान गौरव लिखा और संजय सोनी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को बाजारों की भौगोलिक स्थिति, भीड़भाड़ वाले इलाकों और सुरक्षा से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एसपी ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि त्योहारी सीजन के दौरान बाजारों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे ताकि आमजन और व्यापारी किसी भी असुविधा से सुरक्षित रहें। ब्यूरो