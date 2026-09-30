Panipat News: नगर परिषद ने 10 दुकानों पर लगाई सीलिंग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस बीच कुछ दुकानदारों और दो महिलाओं ने कार्रवाई का विरोध किया। इस दौरान दुकानदारों और नगर परिषद अधिकारियों के बीच बहसबाजी हुई, लेकिन विरोध के बावजूद सीलिंग की कार्रवाई जारी रही। नगर परिषद सचिव प्रिंस मेहंदीरता ने बताया कि तीन दुकानदारों ने 3.90 लाख रुपये जमा कराए हैं, जिसके चलते संबंधित उनकी दुकानों की सील खोलने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बकाया राशि जमा नहीं करने वाली शेष दुकानों पर भी जल्द सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने पुलिस को शिकायत देकर एक व्यक्ति पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और धमकी देने का आरोप लगाया है। चौकी प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि शिकायत पर जांच की जा रही है।20 दुकानों पर करीब 40 लाख रुपये बकायानगर परिषद के मुताबिक चुलकाना रोड, मॉडल टाउन चुंगी नाका और रेलवे रोड की करीब 20 दुकानों पर लगभग 40 लाख रुपये किराया बकाया है। दुकानदारों को तीन-चार बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद परिषद ने पहले चरण में करीब 9-10 दुकानों को सील करने का निर्णय लिया। परिषद के अनुसार चुलकाना रोड की दुकान-24 पर 73 हजार, दुकान-37 पर 3.15 लाख, दुकान-40 पर 6.99 लाख, दुकान-43 पर 66 हजार, दुकान-44 पर 1.48 लाख, दुकान-66 पर 2.06 लाख और दुकान-80 पर 1.13 लाख रुपये बकाया हैं।