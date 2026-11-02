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Panipat News: राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता में सुशांत और हितेश ने जीता स्वर्ण पदक

Mon, 02 Nov 2026 06:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 06:51 PM IST
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Sushant and Hitesh won gold medals in the state-level Kho-Kho competition.
-विद्यालय में पहुंचने पर दोनों का प्रधानाचार्य ने किया अभिनंदन
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संवाद न्यूज एजेंसी
इसराना। राजकीय प्राथमिक विद्यालय इसराना के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय अंडर-11 खेलकूद प्रतियोगिता में उत्कृष्ट स्थान पाया है। स्कूल प्रशासन ने सोमवार को दोनों खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। टीम में मनाना गांव के खिलाड़ी भी शामिल रहे। आठवीं हरियाणा राज्य स्तरीय स्कूली खेलकूद खो-खो प्रतियोगिता में सुशांत और हितेश ने स्वर्ण पदक हासिल किया है।

कोच रविंद्र कुमार ने बताया कि आठवीं राज्य स्तरीय स्कूली खेलकूद खो-खो प्रतियोगिता में पानीपत की टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। साथ ही पानीपत की लड़कियों की टीम तृतीय स्थान पर रही। स्कूल प्रधानाचार्य सुरेश कुमार, कोच रविंद्र मनाना, डीपीई अजय कुमार व बीर सिंह ने लड़कों की टीम प्रथम व लड़कियों की टीम तृतीय रहने पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी।
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