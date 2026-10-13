Panipat News: बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने मॉडलों से दिखाई वैज्ञानिक सोच

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पानीपत। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जीटी रोड में मंगलवार को खंड स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित मॉडल प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर अपनी वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया।प्रदर्शनी का आयोजन खंड शिक्षा अधिकारी जयपाल सरोहा के मार्गदर्शन में एससीईआरटी गुरुग्राम के दिशा-निर्देशों के तहत किया गया। इसकी थीम ‘विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार : सतत और विकसित भारत के लिए’ रही। विद्यार्थियों ने विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं के व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किए।मॉडलों का मूल्यांकन मौलिकता, वैज्ञानिक सोच, तकनीकी कौशल, उपयोगिता, कम लागत, टिकाऊपन और प्रस्तुतीकरण के आधार पर किया गया। जिला विज्ञान विशेषज्ञ संदीप संभ्रवाल ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से उनके मॉडलों की कार्यप्रणाली व उपयोगिता के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों को वैज्ञानिक जिज्ञासा बनाए रखने और विज्ञान के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया।प्रदर्शनी के संचालन और समन्वय में नोडल अधिकारी पिनाज, दीपक, अनिल रोहिल्ला और सज्जन सिंह ने भूमिका निभाई। निर्णायक मंडल में डायट की विषय विशेषज्ञ एकता के साथ पीजीटी करिश्मा, राकेश कुमार, रविंद्र कुमार और शीतल शामिल रहे।सात विषयों में ये विद्यार्थी रहे प्रथम1. कृत्रिम बुद्धिमत्ताप्रथम: शुभम, जीएसएसएस तहसील कैंपद्वितीय: अनुश्री, जीएसएसएस नांगल खेड़ीतृतीय: विशाल, जीएसएसएस खोतपुरा2. आपदा प्रबंधनप्रथम: स्पर्श, जीएसएसएस तहसील कैंपद्वितीय: चिराग, पीएमश्री जीएसएसएस जाटलतृतीय: यासमीन, जीएसएसएस सौंधापुर3. ग्रामीण विकासप्रथम: आयुष, जीएसएसएस चंदौलीद्वितीय: देव, न्यू भारती आदर्श हाई स्कूल, सिवाहतृतीय: खुशी, जीएसएसएस तहसील कैंप4. स्वदेशी कृषि पद्धतियांप्रथम: नवीन प्रजापति, जीएमएसएसएसएस जीटी रोडद्वितीय: शिवानी, जीएसएसएस तहसील कैंपतृतीय: स्वीटी, जीएसएसएस दीवाना5. स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं साफ-सफाईप्रथम: वंशिका, जीएसएसएस तहसील कैंपद्वितीय: नैना, जीएसएसएस निजामपुरतृतीय: हिमांशु, जीएसएसएस चंदौली6. हरित ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षणप्रथम: जयदेव, जीएमएसएसएसएस राजाखेड़ीद्वितीय: नेहा, जीएसएसएस तहसील कैंपतृतीय: आंचल, जीएचएस बिंझौल7. गणितीय मॉडलिंगप्रथम: लक्ष्य, जीएसएसएस तहसील कैंपद्वितीय: दीपा, जीएसएसएस आसन कलांतृतीय: सचिन, जीएएमएस उग्राखेड़ी