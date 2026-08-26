फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Students' entrepreneurship on display at 'Campus Hunar': Small stalls mark the beginning of big dreams.

Panipat News: कैंपस हुनर में दिखी छात्रों की उद्यमिता, छोटे स्टॉलों से बड़े सपनों की शुरुआत

Wed, 26 Aug 2026 02:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
Students' entrepreneurship on display at 'Campus Hunar': Small stalls mark the beginning of big dreams.
आईबी पीजी कॉलेज में छात्र उद्यमिता मेले का अवलोकन करते पदा​धिकारी। - संस्थान
पानीपत। आईबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्लेसमेंट व कॅरिअर गाइडेंस सेल और मेधा लर्निंग फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में कैंपस हुनर छात्र उद्यमिता मेले का आयोजन किया गया।
विज्ञापन

मेले में विद्यार्थियों ने अपने छोटे-छोटे व्यावसायिक स्टॉल लगाए। इनमें रचनात्मक उत्पादों, हस्तनिर्मित वस्तुओं और नए व्यावसायिक विचारों को प्रदर्शित किया गया। विभिन्न संकायों और पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों ने स्टॉलों का भ्रमण कर उत्पादों को देखा और अपने साथी विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया।
विज्ञापन

महाविद्यालय प्रबंधन समिति के महासचिव एलएन मिगलानी ने कहा कि लक्ष्य विद्यार्थियों को केवल डिग्रीधारी बनाना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और रोजगार सृजन करने वाला नागरिक बनाना है। प्राचार्य डॉ. सतवीर सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को नौकरी तलाशने के साथ नए रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैंपस हुनर विद्यार्थियों को वास्तविक व्यावसायिक दुनिया का अनुभव प्रदान करता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्लेसमेंट व कॅरिअर गाइडेंस सेल की संयोजिका डॉ. अर्पणा गर्ग ने कहा कि यह केवल बाजार नहीं, बल्कि बड़ी सोच की शुरुआत है। छोटे विचारों को मेहनत और लगन से बड़े कारोबार में बदला जा सकता है। इसमें निशा गुप्ता, कीर्ति और मेधा लर्निंग फाउंडेशन की टीम का विशेष योगदान रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed