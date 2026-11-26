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सीएंडडी वेस्ट के लिए तीन स्थान तयमाई सिटी रिपोर्टरपानीपत। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप-2) के तहत खुले में कूड़ा जलाने, बिना ढके निर्माण सामग्री का परिवहन करने और सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण सामग्री डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित वाहन जब्त करने के साथ 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।नगर निगम आयुक्त अंकिता चौधरी ने वीरवार को सफाई शाखा के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में खुले में कूड़ा-कचरा और अन्य अपशिष्ट जलाने की शिकायतें मिल रही हैं। इससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को खुले में कचरा जलाने की घटनाओं पर विशेष निगरानी रखने और शिकायत मिलते ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए।बिना ढके सामग्री ले जाने पर वाहन जब्त, 25 हजार जुर्मानानिगम आयुक्त ने निर्देश दिए कि सीएंडडी (कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन) वेस्ट, रेती, रोड़ी, बजरी और अन्य निर्माण सामग्री को ट्रैक्टर-ट्रॉली या दूसरे वाहनों में बिना ढके ले जाने वालों पर कार्रवाई की जाए। ऐसी गतिविधियों से उड़ने वाली धूल प्रदूषण बढ़ाती है। जोनल कमिश्नर-1 विवेक चौधरी और जोनल कमिश्नर-2 मनी त्यागी को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।इसके लिए मुख्य सफाई निरीक्षकों (सीएसआई), सफाई निरीक्षकों (एसआई) और सहायक सफाई निरीक्षकों (एएसआई) की जिम्मेदारी तय की गई है। भविष्य में बिना ढके निर्माण सामग्री ले जाते कोई वाहन मिला तो उसे जब्त कर मालिक या जिम्मेदार व्यक्ति पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।सीएंडडी वेस्ट के लिए तीन स्थान निर्धारितनिगम आयुक्त ने लोगों और निर्माण कार्य करवाने वालों से अपील की कि घरों, दुकानों और अन्य निर्माण स्थलों से निकलने वाला मलबा सड़कों, गलियों, खाली प्लॉटों या सार्वजनिक स्थानों पर न डालें। इसके उचित निस्तारण के लिए शहर में तीन सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट निर्धारित किए गए हैं।- बरसत रोड पर करपाल आश्रम के सामने।- बिंझौल डेयरी के साथ।- निंबरी में पुरानी डंपिंग साइट के साथ।ग्रीन नेट लगाना अनिवार्य, 64 निर्माणकर्ताओं पर कार्रवाईनिगम आयुक्त ने बिल्डिंग ब्रांच को शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए। निर्माणाधीन भवनों को चारों तरफ से ग्रीन नेट या ग्रीन मैटिंग से ढकना अनिवार्य होगा। रेती, रोड़ी, बजरी और अन्य निर्माण सामग्री को भी ढककर रखना होगा। जरूरत के अनुसार पानी का छिड़काव भी करना होगा।नियमों की अनदेखी पर चालान और जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नवंबर में अब तक 64 निर्माणकर्ताओं पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निगम के अनुसार, अब तक करीब 1.50 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है। जिन लोगों ने जुर्माना राशि जमा नहीं कराई है, उन्हें एक सप्ताह का समय दिया गया है। इसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।