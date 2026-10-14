Panipat News: कपड़े उधार नहीं मिलने पर किया दुकान पर पथराव

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बापौली। बापौली के मुख्य अड्डे पर स्थित रहेजा गारमेंट्स की दुकान पर उधार कपड़े देने से मना करने पर पथराव कर दिया। साथ ही दुकानदार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है।दुकानदार तरुण रहेजा ने बताया कि मंगलवार रात करीब आठ बजे तीन व्यक्ति गाड़ी में सवार होकर दुकान पर आए। उन्होंने करीब चार हजार रुपये के कपड़े पसंद किए, लेकिन बाद में पैसे देने से इन्कार कर दिया। उस समय तरुण किसी काम से पानीपत गए हुए थे। दुकान पर मौजूद सेल्समैन ने उधार सामान देने से मना किया तो आरोपियों ने फोन पर तरुण से बात की। आरोप है कि बातचीत के दौरान एक व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने और उनके परिवार को गांव में नहीं रहने देने की धमकी दी। तरुण के अनुसार, कुछ समय बाद तीन-चार व्यक्ति गाड़ी में सवार होकर दोबारा दुकान पर पहुंचे और ईंट-पत्थरों से पथराव शुरू कर दिया।ग्रामीणों ने आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। थाना बापौली प्रभारी फतेह सिंह ने बताया कि सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है।