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जांच करने पर अंदर से दोनों बैटरियां गायब मिलीं। कंपनी ने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन बैटरियों का कोई सुराग नहीं लगा। चोरी से कंपनी को करीब 30 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर चोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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समालखा। जीटी रोड से नेस्ले रोड पर ब्लॉक ईंट फैक्टरी के पास लगे मोबाइल टावर के कैबिन का ताला तोड़कर चोर दो लिथियम बैटरी चोरी कर ले गए। इंडस कंपनी के सुपरवाइजर संदीप निवासी अदियाना ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि टावर की जांच करने पहुंचे कर्मचारी को कैबिन का ताला टूटा मिला।