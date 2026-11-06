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Panipat News: न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मकान से बरामद किया अवैध पटाखों का जखीरा

Fri, 06 Nov 2026 08:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 08:17 PM IST
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Stockpile of illegal firecrackers recovered from a house in New Housing Board Colony
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सीआईए-3 की टीम ने छापेमारी कर एक मकान से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री और पटाखों का जखीरा बरामद किया है। थाना चांदनी बाग पुलिस में विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

सीआईए-3 के प्रभारी एसआई सुभाष ने बताया कि एएसआई पवन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि एक मकान में केशव नाम का व्यक्ति अवैध रूप से घर के अंदर बम-पटाखे और विस्फोटक सामग्री रखकर खुलेआम बेच रहा है। पुलिस टीम ने मकान की तलाशी ली। मकान के भूतल और ऊपर के कमरों में भारी मात्रा में पटाखे मिले। केशव पटाखों के भंडारण या बिक्री से संबंधित कोई वैध लाइसेंस नहीं दिखाया पाया। आसपास घनी आबादी के बीच अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री रखकर लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहा था।
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