Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   songs (bhajans).

Panipat News: मन्ने ग्यारस पे बुला ले, खाटू धाम पे... भजनों पर झूमे श्रद्धालु

Mon, 16 Nov 2026 03:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 03:24 AM IST
विज्ञापन
songs (bhajans).
पानीपत। मन्ने ग्यारस पे बुला ले, खाटू धाम पे..., ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है..., खाटू आना मन्ने अच्छा लागे से..., श्याम काम करे डंके की चोट पे..., लेने आजा खाटूवाले रींगस के उस मोड़ पे..., हारा हूं बाबा पर तुझपे भरोसा हैं... भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। रविवार को मौका रहा सेक्टर-25 में श्री नवयुवक खाटू श्याम मित्र मंडल के पांचवें श्री श्याम संकीर्तन का। जिसमें भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अपनी मनमोहक भजनों पर श्रद्धालुओं को नचाया और बाबा श्याम को रिझाने की कोशिश की। साथ ही गायक उमा लहरी, भगवान दीक्षित और साहिल शर्मा ने मंत्रमुग्ध भजनों की प्रस्तुति दी।
विज्ञापन

मंडल के सदस्य अमित जैन ने बताया कि मंडल द्वारा रविवार को पांचवें श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम शाम पांच बजे गणेश वंदना से शुरू हुआ। कार्यक्रम में मुख्यातिथि शहरी विधायक प्रमोद विज रहे। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र श्याम बाबा का सुंदर सजा दरबार रहा। भजन गायक जयपुर से उमा लहरी, भगवान दीक्षित, पानीपत से साहिल शर्मा और चंडीगढ़ से कन्हैया मित्तल रहे। भजन गायक कन्हैया मित्तल ने मन्ने ग्यारस पे बुला ले, खाटू धाम पे..., ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है..., खाटू आना मन्ने अच्छा लागे से..., श्याम काम करे डंके की चोट पे..., लेने आजा खाटूवाले रींगस के उस मोड़ पे..., हारा हूं बाबा पर तुझपे भरोसा हैं... आदि भजनों के माध्यम से श्याम बाबा को रिझाने की कोशिश की और श्रद्धालुओं ने मनमोहक भजनों पर सामूहिक नृत्य किया। कार्यक्रम के समापन पर सभी को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर तरुण गर्ग, अभिषेक जैन, सचिन जैन, रमेश गुप्ता, मनीष जैन, योगेश कटारिया और अतुल बंसल उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed