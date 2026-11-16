Panipat News: स्टेशन के बाहर मुख्य गेट पर मिला बुजुर्ग का शव

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जीआरपी प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि स्टेशन के बाहर मुख्य गेट पर बुजुर्ग का शव मिलने की सूचना मिली थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया में किसी बीमारी के चलते बुजुर्ग की मौत होना सामने आया है।

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पानीपत। रेलवे स्टेशन के बाहर मुख्य गेट के पास रविवार शाम को चार बजे एक बुजुर्ग का शव मिला। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना जीआरपी को दी। जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है।