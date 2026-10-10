फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   SIR: 802 cases resolved in special camp

एसआईआर : विशेष शिविर में 802 मामलों का निपटारा

Sat, 10 Oct 2026 03:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Sat, 10 Oct 2026 03:23 AM IST
विज्ञापन
SIR: 802 cases resolved in special camp
पानीपत। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मिले नोटिस और सुनवाई से जुड़े मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर प्रशासन द्वारा विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को आयोजित विशेष शिविर के दौरान 802 लंबित मामलों की सुनवाई की गई। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि मतदाता निर्धारित तिथि पर सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों और अपने दस्तावेज तुरंत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जमा करवाएं। ऐसा करने से सभी योग्य मतदाताओं के नाम आगामी छह नवंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में सुरक्षित रूप से शामिल किए जा सकेंगे।
विज्ञापन

बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे लंबित सुनवाई मामलों का शीघ्र निस्तारण और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। नोटिस की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए सात से नौ अक्तूबर तक उन मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए गए और घर-घर सर्वे के माध्यम से दस्तावेज एकत्र किए जा रहे हैं, जहां नोटिस मिलने के बाद भी मतदाताओं द्वारा दस्तावेज जमा नहीं कराए गए थे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाने के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed