Panipat News: श्री राम सुखदास महाराज ने आशीर्वचनों से श्रद्धालुओं को किया निहाल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:30 PM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:30 PM IST
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पानीपत। सनौली रोड स्थित मंदिर भीम गोडा में श्री सनातन धर्म सभा के तत्वावधान में शनिवार को धार्मिक समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री 108 राम सुखदास महाराज (टिकणा सति भाई सांई दास कलानौर) ने श्रद्धालुओं को अपने दिव्य आशीर्वचन दिए
प्रसिद्ध समाजसेवी देशराज खेड़ा, संजय सहगल और सुरेंद्र भुटानी ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। महाराज के ओजस्वी वचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु पहुंचे। इस अवसर पर प्रधान जुगिंद्र कमल, चेयरमैन ओमप्रकाश रेवड़ी, महासचिव चुन्नी लाल चुग, कोषाध्यक्ष चुन्नी लाल लखीना, महावीर मंडली प्रधान मिंदू चुघ, वेद बांगा, सागर रेवड़ी व कैलाश नारंग उपस्थित रहे
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प्रसिद्ध समाजसेवी देशराज खेड़ा, संजय सहगल और सुरेंद्र भुटानी ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। महाराज के ओजस्वी वचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु पहुंचे। इस अवसर पर प्रधान जुगिंद्र कमल, चेयरमैन ओमप्रकाश रेवड़ी, महासचिव चुन्नी लाल चुग, कोषाध्यक्ष चुन्नी लाल लखीना, महावीर मंडली प्रधान मिंदू चुघ, वेद बांगा, सागर रेवड़ी व कैलाश नारंग उपस्थित रहे
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