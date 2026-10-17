Panipat News: ममेरे भाई की छाती में घोंपा सुआ, जिला अस्पताल में भी भिड़े दोनों के परिजन

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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। दलबीर नगर में पुरानी रंजिश के चलते शनिवार दोपहर को मामा-बुआ के लड़के भिड़ गए। आरोप है कि शिब्बा ने अपने चचेरे भाइयों निहाल व ऋतिक के साथ मिलकर ममेरे भाई शिवम की छाती में सुआ घोंप दिया। वारदात के बाद घायल अवस्था में दोनों पक्षों के युवक जिला नागरिक अस्पताल पहुंचे। यहां उपचार के दौरान परिजनों के बीच हाथापाई हो गई।वाल्मीकि बस्ती के शिवम ने बताया कि उसके बुआ के लड़के शिब्बा के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई थी। इसी रंजिश के चलते शनिवार को विवाद बढ़ गया। शिवम की मां सोनिया ने आरोप लगाया कि शिब्बा, निहाल और ऋतिक ने शिवम के साथ मारपीट की और शिब्बा ने उसकी छाती में सुआ घोंप दिया। शिवम को जिला नागरिक अस्पताल से रेफर कर दिया।शिब्बा ने बताया कि वह एचएसवीपी में सफाई कर्मचारी है। उसने आरोप लगाया कि शिवम ने उसकी बाजू में सुआ मारा था। अस्पताल में दोनों पक्षों के जुटने पर हंगामा हो गया और महिलाओं के बीच भिड़ंत हो गई। किला थाना प्रभारी नीरज ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले के आरोप लगा रहे हैं। पुलिस छानबीन के आधार पर आगामी कार्रवाई करेगी।